Истребитель МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

МиГ-31 поднимался на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский истребитель МиГ-31 поднимался на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщил в субботу, 5 сентября Национальный центр управления обороной РФ.

На перехват отправился истребитель из состава дежурных сил противовоздушной обороны Северного флота.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии», - сказано в сообщении.

Нарушения государственных границ Российской Федерации допущено не было.

После выполнения задания МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

Полет российского сверхзвукового истребителя-перехватчика прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, что на этой неделе в районе Баренцева моря российские истребители дважды вылетали на перехват самолетов-разведчиком.Так, 3 сентября МиГ-31 перехватил самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии.