Bloomberg: Германия не видит причин отказываться от «Северного потока-2»

Меркель не намеренна закрывать «Северный поток-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия не откажется от реализации газопровода "Северный поток-2", несмотря на откровенную враждебность США к проекту.

Более того, именно открытое выступление США против строительства все больше побуждает правящую партию и канцлера ФРГ Ангелу Меркель сохранить "Северный поток-2": именно такой твердой позиции ожидает от властей немецкая промышленность, пишет Boomberg.

Кроме того, в случае отказа от строительства Берлину придется выплатить компенсации участникам проекта.

США усилили давление на Германию по вопросу строящегося «Северного потока-2» из-за ситуации с госпитализацией российского блогера и оппозиционера Алексея Навального, который сейчас лечится в берлинской клинике "Шарите". Однако власти ФРГ не намерены увязывать эти сюжеты и рассматривают их отдельно.

Издание полагает, что это говорит о тесных экономических связях между Германией и Россией.

Россия начала строительство газопровода «Северный поток-2» в 2020 году. Согласно проекту его протяженность будет составлять 2468 км. Он проходит через Балтийское море и касается территориальных вод пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.