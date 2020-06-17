Косачев назвал условие, при котором будет достроен «Северный поток – 2»

17 Июнь 2020 2020-06-17T00:51:26+03:00

Проект удастся реализовать, если страны ЕС станут защищать свои интересы от политических посягательств США

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев убежден, что России удастся достроить газопровод «Северный поток – 2», если нуждающиеся в нем страны Евросоюза будут защищать свои экономические интересы от политических посягательств США.

«Если немцам, голландцам, тем же датчанам, другим странам, которые заинтересованы в получении российского газа, позволят действовать исходя из этого интереса, у нас все обязательно получится», - сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Константин Косачев отметил, что европейским государствам нужно «в собственном сознании» отделить политику от экономики, а вслед за этим «разделить» политику и экономику в своих отношениях с Соединенными Штатами, а потом «начнут действовать исходя из экономических интересов, защищая их от политических посягательств США». Тогда, по его словам, «проекту быть».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Мааса сказал, что Берлин не станет менять свою позицию по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2» из-за потенциальных санкций со стороны Вашингтона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779982" frameborder="0"></iframe> «Проекту пытаются активно мешать» - Лавров о «Северном потоке - 2».Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток-2» будет достроен, не взирая на возникающие при строительстве трудности.

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ИСТОЧНИК KP.RU