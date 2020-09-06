Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 6 сентября 2020 года

Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья Алексея Навального на 6 сентября 2020 года Фото: REUTERS

Оппозиционер и блогер Алексей Навальный, находящийся в берлинской клинике "Шарите", остается в коме. Немецкие медики не спешат делиться подробностями его лечения, но известно, что угрозы его жизни в настоящий момент нет. Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья Алексея Навального на 6 сентября 2020 года.

Россия предложила ФРГ создать совместную группу врачей по ситуации с Алексеем Навальным. Соответствующее обращение Национальной медицинской палаты РФ направили Врачебной палате Германии, сообщил хирург и педиатр Леонид Рошаль.

- Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, [чтобы] посмотреть основную причину состояния Навального, - отметил Рошаль.

В обращении подчеркивается, что в медицинском сообществе есть сомнения в заключении военной лаборатории бундесвера о наличии отравляющих веществ в организме Навального. По мнению Рошаля, в целях объективного расследования сторонам следует создать совместную комиссию с участием российских специалистов-токсикологов, и возможно, медиков из третьих стран.

- Для проведения консилиума и беспристрастного окончательного решения вопроса о том, было ли или не было отравление у Алексея Навального. Мы все заинтересованы в правде. И если мы убедимся в том, что действительно было отравление у Алексея Навального, и его тяжелое состояние не связано с иными причинами – мы будем требовать возбуждения в России уголовного дела и принятия самых решительных мер, - добавил Рошаль.

Госпитализацию Навального впервые прокомментировал президент США Дональд Трамп. Американский лидер отметил трагичность произошедшего и добавил, что Вашингтон в этой ситуации полностью доверяет заявлениям из Берлина. Какими-либо доказательствами отравления американские власти и разведка не располагают, добавил Трамп.

Тем временем в МИД РФ ответили на "безапелляционные утверждения", что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют "Новичками", были разработаны в России.

- Необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО, - говорится в заявлении дипведомства.

Напомним, блогера и оппозиционера Алексея Навального госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа 2020 года: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Капитан самолета принял решение экстренно посадить судно.

Навального доставили в отделение токсикореанимации Больницы скорой медицинской помощи № 1. Оппозиционер впал в кому. Врачи стабилизировали его состояние и, по настоянию родственников, 22 августа оппозиционера транспортировали для продолжения лечения в берлинскую клинику «Шарите».

Российская сторона неоднократно запрашивала у Германии результаты анализов, проведенных в «Шарите», но на данный момент не получила ответа.