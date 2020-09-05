Видео с места ДТП с участием автобуса и BMW в Москве сняли очевидцы

Появилось видео с места аварии в Москве. Фото: скрин видео

На севере Москвы вечером 5 сентября произошло серьезная авария с участием общественного транспорта.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стал рейсовый автобус и легковой автомобиль BMW. В результате столкновения пострадали два человека. Об этом этом сообщает Агентство городских новостей «Москва». Уточняется, что авария произошла на улице Клязьминская, недалеко от дома № 38.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в столице троллейбус сбил семилетнюю девочку на самокате. Авария с участием ребенка и общественного транспорта произошла весной этого года на улице Молостовых на востоке Москвы.

Позже выяснилось, что девочка на самокате пересекала проезжую часть и угодила под колеса троллейбуса. Отмечается, что инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Очевидцы ДТП вызвали службу спасения и сообщили о случившемся в полицию.