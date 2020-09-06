Дмитрий Глушко: «Учитель может вести урок в классе, а ученик присутствовать на нем, оставаясь дома»

Первый заместитель министра образования РФ Дмитрий Глушко рассказал о пилотном проекте "Цифровая среда". Фото: Андрей Махонин/ТАСС

В связи с продолжающейся, хотя и идущей на спад пандемией коронавируса, некоторые родители школьников предпочитают оставаться на дистанционном обучении, чтобы не рисковать. Благо, такая возможность есть во многих регионах – достаточно лишь написать заявление, и ребенок будет учиться «на удаленке». Однако тут возникает вопрос – не станет ли это дополнительной нагрузкой для учителей, ведь им ничего за это не доплачивают. Проблему прокомментировал в эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

- Мы как раз пытаемся решить эту задачу. В нескольких регионах мы реализуем пилотный формат «Цифровая среда». Он позволяет обеспечить эффект присутствия ученика в классе, когда он находится дома. То есть учитель ведет урок, а ребенок на нем присутствует. Это абсолютно решаемая задача, главное – найти техническое решение, - отметил Дмитрий Глушко.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию эфира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Глушко рассказал, как будет решаться проблема с горячим питанием в школах

Из-за индивидуального расписания классов некоторые школьники не успевают пообедать (подробнее).

Дмитрий Глушко: «Школы сами выбирают, когда им удобно провести Всероссийскую проверочную работу»

По итогам этих работ оценки выставляться не должны – они проводятся, чтобы установить, какие пробелы есть у школьников (подробности).