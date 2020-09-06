Дмитрий Глушко: «Школы сами выбирают, когда им удобно провести Всероссийскую проверочную работу»

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко прокомментировал ситуацию с просьбами о переносе ВПР. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию с просьбами родителей о переносе Всероссийских проверочных работ, которые должны пройти этой осенью.

- У нас общество разнородное, есть разные мнения, и мы пытаемся найти правильное решение. ВПР были заранее продекларированы, они должны быть проведены в сентябре. Но по итогам этих работ не должны выставляться оценки детям. Они просто помогут установить, какие пробелы есть у школьников, так как формат обучения весной изменился. Мы понимаем, что весной были сложности, поэтому нам важно получить информацию о разрывах, - отметил Дмитрий Глушко, добавив, что школы сами выбирают, когда им удобно провести Всероссийские проверочные работы.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию эфира.

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