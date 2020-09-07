Защитники животных просят помочь найти вандала, который раскрасил бездомного пса под тигра

В Малайзии заметили бездомную собаку с окраской «под тигра». Фото: Facebook/animalmalaysia

Раскрашенная «под тигра» бродячая собака шокировала и возмутила защитников животных в Малайзии, они просят помочь найти вандала, который так поиздевался над псом, сообщает издание Mirror.

Бездомного щенка, выкрашенного кем-то в оранжевый цвет с черными полосами, заметили на улицах одного из городов страны. Неравнодушное горожане сфотографировали разгуливающего по улицам несчастного пса, отправив снимки местным зоозащитникам.

Фото: Facebook/animalmalaysia

Малайзийская ассоциация по защите животных Persatuan Haiwan Malaysia обнародовала фото на своей странице в Facebook и обратилась к общественности с просьбой помочь найти не только самого брошенного на произвол пса, но и того, кто его выкрасил «под тигра».

Фото: Facebook/animalmalaysia

Стоит отметить, что «работал», судя по всему, профессионал: песик с «тигровым» окрасом выглядит весьма реалистично. Ассоциация пообещала награду за любую информацию, которая поможет отыскать «художника» и привлечь его к ответственности.

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