В Китае мужчина с ножом напал на школьников, четверо ребят ранены

Полиция уже задержала нападавшего Фото: REUTERS

Утром в понедельник, 7 сентября, в китайской провинции Хунань неизвестный мужчина с ножом напал на группу школьников, направлявшихся на занятия. В результате ножевые ранения различной степени тяжести получили четверо ребят, сообщает информационный портал Sina.

Уточняется, что нападение произошло недалеко от одного из учебных учреждений города Чжанцзяцзе, расположенного в центральной части Китая. Всех пострадавших детей доставили в ближайшую городскую больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сотрудники полиции уже задержали преступника, мотивы злоумышленника выясняются. Местные правоохранительные органы начали расследование произошедшего.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале июня на юге Китая произошел похожий случай: мужчина с ножом напал на учеников и сотрудников начальной школы. Тогда пострадали около 40 человек, в том числе дети, заместитель директора учебного учреждения и охранник.