Что нельзя делать при ретроградном Марсе в 2020 году: астрологи дали советы Фото: Shutterstock

С 9 сентября Марс развернется и начнет двигаться ретроградно относительно Земли. Это время астрологи называют непростым и дают советы, как легче пережить обратное движение планеты и в чем опасность этого события.

Такое явление происходит раз в два года и два месяца, длится от 66 до 88 дней.

- Данные цифры указывают на двойственность, напряжение и конфликт, выяснение отношений. Все процессы словно тормозятся, идут со скрипом, деловую активность лучше поставить на пауз. Любые инициативы будут трудновыполнимы, потратится много сил, ресурсов, а эффективность нулевая, - отмечает в беседе с Пятым каналом астролог Алена Никольская

Особенно влияние Красной планеты на себе почувствуют мужчины. Они отметят снижение либидо. Снизится физическая активность, взгляд будет обращен вовнутрь.

Проблемы могут возникнуть не только дома, но и в мировом масштабе. Активизируются все политические конфликты.

- Но нужно помнить, пока идет ретроградный Марс, тот, кто сделает первым „выстрел“, проигрывает, - говорит Алена.

Что нельзя делать в ретроградный Марс:

Покупать технику, машины,

Регистрировать бизнес,

Запускать долгосрочные проекты,

Заниматься серьезными видами спорта (риск травм, особенно при контактах с железом),

Иметь дела с оружием, огнем.

Все проекты, начатые в это время, могут затянуться на один-два года. Чтобы этого не произошло, стоит заняться подведением итогов. Составить список имеющихся незавершенных проектов, наметить новые дела в будущем.

- Какого-то резкого всплеска в течение двух-трех дней не ожидается. Есть пиковое значение — где-то 15 октября. Потом оно пойдет на спад. Затем Марс будет восстанавливаться и уже 14 ноября перейдет в свое нормальное движение, - заключил в беседе с ФАН астролог Иван Горский.