В Германии ответили на запрос российских врачей по Навальному

Новое обследование Навального можно провести только с разрешения родственников, заявила Врачебная палата ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачебная палата ФРГ заявила в ответ на запрос российских врачей, что новое обследование Навального можно провести только с разрешения родственников.

- Федеральная ассоциация врачей очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требование правительства ФРГ к российскому правительству о необходимости всеобъемлющего прояснения обстоятельств, которые привели к этому опасному для жизни заболеванию, - сказано в заявлении.

В организации также подчеркнули, что не сомневаются в результатах медицинского обследования, проведённого врачами Германии. Также Врачебная палата ФРГ заявила, что ни не могут проводить расследование, поскольку это дело государственных инстанций и следственных органов.

Днём ранее, 6 сентября, глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что министерство согласовало направленный Россией запрос о правовой помощи по делу Алексея Навального.

Кроме того, как сообщал сайт KP.ru, Маас отметил, что информацию уже можно передать, но процесс займёт много времени, поскольку появляются новые данные.