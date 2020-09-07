Российский МиГ-29 сопроводил британский самолет-разведчик над Баренцевым морем

За день российские истребители трижды поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота поднимался в воздух, чтобы сопроводить стратегический самолет-разведчик Военно-воздушных сил Великобритании RC-135 над Баренцевым морем. Воздушное судно приближалось к госгранице нашей страны.

Об этом вечером в понедельник, 7 сентября, рассказали журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135 и сопроводил ее над акваторией Баренцева моря», - сообщили в пресс-службе НЦУО.

Отмечается, что это уже третий подобный инцидент за день. Ранее 7 сентября российским истребителям уже дважды приходилось взлетать на перехват зарубежных воздушных «шпионов» над Баренцевым морем. Нарушения российских границ допущено не было.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в последнее время такие случаи участились. Например, 31 августа истребители Су-27 поднимались на перехват четырех самолетов, принадлежащих Германии, США, Дании и Швеции, которые приблизились к воздушным границам России над Балтийским морем. А 4 сентября восемь российских истребителей развернули над Черным морем три стратегических бомбардировщика США, тоже направлявшихся к нашей границе.