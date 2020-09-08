Погранкомитет Беларуси: Колесникова, Кравцов и Родненков пересекли границу с Украиной

Колесникова, Кравцов и Родненков пересекли границу Белоруссии с Украиной
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мария Колесникова и ещё двое членов Координационного совета оппозиции пересекли белорусско-украинскую границу, сообщили в государственном пограничном комитете Беларуси.
Отмечается, что двумя оппозиционерами, покинувшими Беларусь, оказались Иван Кравцов и Антон Родненков.
БелТА сообщает, что Мария Колесникова задержана на границе.
Напомним, днём 7 сентября стало известно, что соратница Светланы Тихановской и бывшая глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова перестала выходить на связь. Очевидцы сообщили, что Колесникову похитили, посадив в микроавтобус с надписями "Связь" около Национального художественного музея.
Позже Координационный совет заявил о пропаже других своих соратников.