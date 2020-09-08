Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Погранкомитет Беларуси: Колесникова, Кравцов и Родненков пересекли границу с Украиной

Члены Координационного совета оппозиции перестали выходить на связь 7 сентября
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (19)Комментарии (19)
Колесникова, Кравцов и Родненков пересекли границу Белоруссии с Украиной

Колесникова, Кравцов и Родненков пересекли границу Белоруссии с Украиной

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мария Колесникова и ещё двое членов Координационного совета оппозиции пересекли белорусско-украинскую границу, сообщили в государственном пограничном комитете Беларуси.

Отмечается, что двумя оппозиционерами, покинувшими Беларусь, оказались Иван Кравцов и Антон Родненков.

БелТА сообщает, что Мария Колесникова задержана на границе.

Напомним, днём 7 сентября стало известно, что соратница Светланы Тихановской и бывшая глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова перестала выходить на связь. Очевидцы сообщили, что Колесникову похитили, посадив в микроавтобус с надписями "Связь" около Национального художественного музея.

Позже Координационный совет заявил о пропаже других своих соратников.

Протесты в Белоруссии