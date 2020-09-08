Погранкомитет Беларуси: Колесникова, Кравцов и Родненков пересекли границу с Украиной

Колесникова, Кравцов и Родненков пересекли границу Белоруссии с Украиной Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мария Колесникова и ещё двое членов Координационного совета оппозиции пересекли белорусско-украинскую границу, сообщили в государственном пограничном комитете Беларуси.

Отмечается, что двумя оппозиционерами, покинувшими Беларусь, оказались Иван Кравцов и Антон Родненков.

БелТА сообщает, что Мария Колесникова задержана на границе.

Напомним, днём 7 сентября стало известно, что соратница Светланы Тихановской и бывшая глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова перестала выходить на связь. Очевидцы сообщили, что Колесникову похитили, посадив в микроавтобус с надписями "Связь" около Национального художественного музея.

Позже Координационный совет заявил о пропаже других своих соратников.