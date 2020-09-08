Мария Колесникова задержана на границе Беларуси и Украины

Мария Колесникова задержана при попытке незаконно пересечь границу Беларуси и Украины, сообщает БелТА.

Ранее погранкомитет Беларуси сообщил, что члены Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу Беларуси с Украиной в ночь на 8 сентября.

БелТА сообщает, что все трое пытались покинуть беларусь незаконно. Марию Колесникову задержали, а Кравцов и Родненков сейчас на территории Украины. Кроме того, БелТА опубликовала видеообращение Ивана Кравцова, на котором он утверждает, что сам принял решение уехать из Беларуси.

В Координационном совете заявили, что Мария Колесникова не собиралась покидать пределы Беларуси.

ГосТВ сообщает, что Колесникова, Кравцов и Родненков прорывались силой через границу с Украиной во время дополнительной проверки.