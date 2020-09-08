Минтруд предложил сделать выходным 31 декабря и назвал выходные в мае

Минтруд России подготовил о переносе выходных дней в 2021 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Минтруд России подготовил проект постановления правительства, в котором предлагается продлить выходные в новогодние праздники с 1 по 10 января, а 31 декабря, выпадающее на пятницу в 2020 году, сделать выходным. Майские праздники продлятся шесть дней: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

- Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. Проект размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения, - передаёт ТАСС слова представителя министерства.