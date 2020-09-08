Пираты напали на судно близ Нигерии: похитили двух россиян

Пираты напали на судно близ Нигерии Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Гвинейском заливе близ Нигерии с борта рефрижераторного судна Water Phoenix, шедшего под флагом Либерии, пираты похитили двух россиян

Как сообщает нигерийский портал Nigerian Tribune, захвачены капитан судна и один член экипажа, оба они российские граждане. Остальным 16 членам экипажа удалось укрыться в специально оборудованном помещении.

Команда состоит из 18 моряков, из них семь россиян и 11 филиппинцев.

Ранее портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море, сообщил, что группа людей, число которых пока остается неизвестным, поднялась на борт судна Water Phoenix. В момент нападения судно находилось в 31 морской миле к юго-западу от порта Лагос, и шло из нидерландского порта Эймейден. В настоящий момент оно дрейфует

Судно принадлежит нидерландской транспортной компании Seatrade Groningen.

Напомним, 20 июля восемь вооруженных пиратов в Гвинейском заливе напали на борту танкера Curacao Trader и взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинского экипажа. Семь россиян освободили 26 августа