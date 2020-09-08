В Совфеде оценили идею сделать 31 декабря выходным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем. Разработчики проекта предлагают перенести выходной день с воскресенья, 3 января на пятницу, 31 декабря. Таким образом россияне будут отдыхать с 31 декабря по 10 января.

Эту инициативу прокомментировал Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

- Я думаю, несколько ближайших лет нас ожидает нерабочий день 31 декабря. Если вы внимательно посмотрите на графики календаря, то увидите, что и в 22-м, и в 23-м году 31 декабря будет нерабочим днем. А дальше будет видно. Возможно, он станет постоянным нерабочим днем, что являлось бы, наверное, правильным, - рассказал Рязанский в эфире радио "Комсомольская правда".

В то же время сенатор пояснил, что выходной 31 декабря все равно несколько условный, так как сейчас значительно видоизменилась занятость, появилась удаленка и т.д. Поэтому во многих компаниях 31 декабря может и остаться рабочим.

Выходной в этот день имеет смысл, в первую очередь, для семей с детьми.

- Это самые длинные промежуточные каникулы в году. И совершенно справедливо, что родители должны в этот момент, что называется, быть начеку, и в зимние каникулы быть с ребятами вместе, - подчеркнул Рязанский.