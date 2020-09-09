Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 9 сентября 2020 года

Алексей Навальный Фото: Евгения ГУСЕВА

Немецкие врачи из клиники "Шарите" на днях сделали очередное заявление о состоянии здоровья Алексея Навального. По последним данным, политик вышел из комы и начал реагировать на обращения окружающих. Медики отмечают, что оппозиционер чувствует себя значительно лучше.

Омские врачи вновь вступили в полемику с немецкими коллегами. На этот раз слово взял главный токсиколог региона Александр Сабаев. Он настаивает: если бы у политика было отравление, он бы умер уже через несколько часов.

– Исследование проводилось на спектографе в бюро судебно-медицинской экспертизы. Это оборудование экспертного класса, не доверять ему невозможно. Сомнений в результатах, которые она показывает, нет, - заявил он.

Сабаев также считает, что прогноз на выздоровление благоприятный, но эту информацию лучше уточнить у медиков, которые сейчас занимаются его лечением. При этом врач уверен, что диагноз его коллег - фантастика.

- Просто фантастическое какое-то предположение, не подтвержденное ни документально, ни клинически – никаким образом, - заявил он.

Академик РАН Геннадий Онищенко предположил, что Навальный "пойдет на поправку достаточно быстро".

- Самое главное, что было бы сегодня и самым правильным, - это собрать консилиум немецких и наших врачей. Учитывая, что пациент находится в Германии, конечно же, этот консилиум должен состояться там - у постели больного, - считает Онищенко.

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