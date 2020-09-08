Страны G7 обратились с заявлением к России из-за ситуации с Навальным Фото: REUTERS

Главы министерств иностранных дел стран G7 обратились с заявлением к России из-за ситуации с госпитализацией российского блогера Алексея Навального. Государства призвали российскую сторону привлечь к ответственности виновных за «отравление» оппозиционера. Заявление распространил Госдепартамент во вторник, 8 сентября.

- Мы призываем Россию немедленно объяснить, кто ответственен за ситуацию с Навальным, а также за это вызывающее нападение с отравлением, и, помня об обязательствах России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привести виновных к ответственности, - говорится в заявлении глав МИД.

Министры G7 утверждают, что получили от Германии доказательства того, что Навальный является жертвой химической атаки с применением химического нервно-паралитического вещества из группы "Новичок". Подписавшиеся под заявлением руководители иностранных внешнеполитических ведомств назвали сложившуюся ситуацию «серьезным ударом по демократии и политическому разнообразию в России».

Как ранее писал сайт kp.ru, в клинике Омска, где блогеру оказали первую помощь и спасли жизнь, прокомментировали выводы немецких коллег о его состоянии и «отравлении». Главный токсиколог региона сообщил, что причиной такого состояния Навального стала метаболическая кома, случившаяся в результате глубоких нарушений обмена веществ, а не отравления. Он отметил, что, если бы оппозиционер действительно был бы отравлен «Новичком», он бы умер уже через несколько часов.