Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем Фото: Михаил ФРОЛОВ

В российском Министерстве труда предложили сделать 31 декабря следующего года выходным днем. В 2021 канун Нового года выпадает на пятницу, поэтому выходные в субботу и воскресенье 2 и 3 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, могут перенести на 5 ноября и 31 декабря.

Специалисты ведомства составили новые график дней отдыха в следующем году с учетом интересов организаций и различных категорий жителей страны. Такое расписание выходных позволит более рационально использовать нерабочие дни и праздники, с проектом Минтруда можно ознакомиться на сайте regulation.gov.ru.

Как сообщал сайт kp.ru, данную инициативу министерства уже прокомментировали в обеих палатах российского парламента. Так, заместитель руководителя социального комитета в Совете Федерации Валерий Рязанский отметил, что это «элегантный ответ кабинету министров на некоторые вопросы, которые поступают по этому поводу». Сенатор полагает, что 31 декабря действительно могут сделать выходным днем на радость жителям страны. Основной вопрос тут связан с позицией финансового блока правительства России, ведь в последний день года необходимо закрывать отчеты.

Рязанский добавил, что в это же время выходить в канун праздника на работу на пару часов абсолютно не логично.

В свою очередь, глава комитета российской Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов также посчитал инициативу разумной, но отметил, что это надо было сделать еще в прошлом году.