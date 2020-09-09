Госдума предложила компенсировать россиянам недополученные пенсии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Группа депутатов российской Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» внесла в палату проект закона, которые предлагает компенсировать жителям страны недополученные по ошибке пенсии с помощью доначисления им пени. Нормативно-правовой акт опубликовали в электронной базе Госдумы РФ в среду, 9 сентября.

В пояснительной записке к документы уточняется, что в настоящее время жителям России, которые из-за различных ошибок не смогли получить полную сумму пенсионных выплат, эти денежные средства никак не возмещаются.

Авторы инициативы заявили, что российскому Пенсионному фонду в таких случаях следует компенсировать пенсионерам остатки в виде ежемесячной надбавки процента с недополученной суммы. Законодатели отметили, что процент при этом надо привязать к ключевой ставке Центрального банка России. По их мнению, это позволит не только обеспечить выплату недополученных денег, но и проиндексировать их.

Напомним, что во время своего ежегодного послания Федеральному собранию в прошлом году российский президент Владимир Путин поручил вернуть россиянам деньги, недополученные ими в ходе индексации пенсии.