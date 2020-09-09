В пресс-службе Бабарико сообщили о задержании оппозиционера Максима Знака

Пресс-служба штаба бывшего кандидата на пост президента Беларуси Виктора Бабарико сообщила, что члена Координационного совета оппозиции Максима Знака задержали люди в штатском.

В пресс-службе МВД Беларуси ответили, что пока не располагают информацией о задержании Максима Знака, сообщает ТАСС.

Процессуальные действия в отношении его подзащитного проводит Следственный комитет, заявил адвокат Максима Знака Дмитрий Лаевский.

Напомним, Максим Знак оставался единственным не задержанным или не покинувшем Беларусь членом президиума Координационного совета. Следственный комитет расследует в отношении создателей Координационного совета дело по статье Уголовного кодекса Беларуси "призывы к захвату власти".