В России планируют создать общую вакцину от коронавируса и гриппа

Центр Гамалеи планирует создать единую вакцину от гриппа и COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты центра имени Гамалеи планируют создать комбинированную вакцину, способную защитить одновременно от коронавируса и от гриппа.

Глава научного центра Александр Гинцбург пояснил в разговоре с РИА Новости, что для новой вакцины необходимы новые клинические испытания, а говорить о сроках появления такой вакцины ещё пока рано.

11 августа президент России Владимир Путин сообщил, что российский препарат "Спутник V" прошёл регистрацию и стал первой в мире вакциной от коронавируса. Позже Путин рассказал в интервью, что у его дочери, прошедшей вакцинацию от COVID-19, сначала была повышена температура, но через два дня её самочувствие наладилось, а анализы показали наличие антител. Президент отметил, что она общается с большим количеством людей, нужно чувствовать себя защищённой.

9 сентября сайт KP.ru сообщил, что в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках исследования.