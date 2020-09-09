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Политика

Александр Лукашенко назначил новым генпрокурором Белоруссии Андрея Шведа

Ранее он занимал должность председателя госкомитета судебных экспертиз
Ольга АЛЕКСЕЕВАОльга АЛЕКСЕЕВА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового генерального прокурора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового генерального прокурора

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового генерального прокурора – им стал Андрей Швед. Ранее он занимал должность председателя госкомитета судебных экспертиз.

Президент Белоруссии отметил, что кадровые решения – естественный процесс после выборов, как и в любом другом государстве.

- Основной костяк, особенно в правительстве, мы сформировали еще до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать. Но, разумеется, определенная доводка всегда существует и после выборов, - приводит слова Лукашенко БелТА.

Ранее должность генпрокурора Белоруссии занимал в течение девяти лет Александр Конюк. Теперь же, по словам Александра Лукашенко, у него появилось желание поработать на дипломатической службе.

- Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения, - отметил Лукашенко.