Стартует третья фаза клинических исследований Covid-вакцины Sputnik

Массовая вакцинация населения запланирована на 2021 год. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Третья фаза исследования вакцины от коронавируса Sputnik V стартует в среду. Об этом объявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Всероссийской научно-практической конференции «Кардиология на марше».

Дополнительно министр отметил, что Россия – первая страна, которая запускает информационный ресурс и приложение по сопровождению вакцинированных лиц.

Третья фаза исследований подразумевает проведение апробации на большом количестве пациентов. В рамках этого этапа изучаются все аспекты лечения, включая возможные риски. На основе полученных результатов принимается решение о регистрации препарата, или отказе в его регистрации.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что первая партия вакцины Sputnik V выпущена в граждански оборот (https://www.cyprus.kp.ru/online/news/4005103/) и в скором времени поступит в регионы. Также отмечалось, что для проведения третьей фазы исследования планируют выбрать 40 тысяч добровольцев, на данный момент на тестирование вакцины от коронавируса в Москве уже записалось 25 тысяч человек. Массовая вакцинация населения запланирована на 2021 год.