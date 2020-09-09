Член КС оппозиции Беларуси Мария Колесникова находится в СИЗО

Член КС оппозиции Белоруссии Мария Колесникова находится в СИЗО Фото: REUTERS

Член президиума Координационного совета Беларуси Мария Колесникова находится в СИЗО Минска, расположенном на улице Володарского. Эту информацию подтвердила её адвокат, сообщает РИА Новости.

- Да, она в СИЗО, я пытаюсь попасть туда, будем разбираться, - заявила защитник оппозиционера Людмила Казак.

Адвокат также отметила, что нахождение Колесниковой в СИЗО может означать, что она проходит по какому-либо делу в качестве подозреваемой.

Напомним, Мария Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Её родственники подали заявление о пропаже. Спустя сутки стало известно, что она была задержана на границе Беларуси и Украины, а двое других членов Координационного совета - Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу и якобы были задержаны на сопредельной территории Украины. Погранкомитет Украины отрицает факт их задержания, сообщал сайт KP.ru.