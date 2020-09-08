Погранслужба Украины заявила, что не задерживала беларуских оппозиционеров Кравцова и Родненкова

Государственная пограничная служба Украины заявила, что не проводила задержания граждан Беларуси, членов Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

- Сейчас, как мы сообщали ранее, они (Родненков и Кравцов) проходят пограничный контроль по украинскому законодательству, - заявил представитель службы Андрей Демченко в интервью Радио Свобода.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, погранслужба Беларуси сообщила о задержании Родненкова и Кравцова после прохождения ими границы, уже на территории Украины "в рамках сотрудничества ведомств".