Четыре человека погибли в результате столкновения катера и баржи в Сургуте

В Сургуте в результате столкновения катера и баржи четыре человека погибли, четыре пострадали, и находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие находились на катере. Об этом сообщил заместитель главы города Алексей Жердев.

«Мы все находимся на месте, восемь человек было на катере, четверо погибших, четверо пострадавших. На барже никто не пострадал», - приводит ТАСС слова помощника градоначальника.

В экстренных службах региона сообщили, что все четверо пострадавших в тяжелом состоянии находятся в Сургутской клинической травматологической больнице. Среди них ребенок до 16 лет и трое взрослых