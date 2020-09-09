В Германии утверждают, что Навального отравили новым видом «Новичка» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Института фармакологии и токсикологии Бундесвера, которые изучали пробы Алексея Навального, пришли к выводу, что он «был отравлен новым видом химического оружия "Новичок" - вариантом, которого до этого нападения мир еще не знал». Об этом сообщает газета Die Zeit без ссылок на источник, утверждая, вещество более вредоносно, смертоносно и действует медленнее, чем ныне известные виды.

При этом, как писал сайт kp.ru, газете отметили, что Навальный выжил благодаря «цепочке счастливых случайностей» - быстрой реакции пилотов самолета, в котором блогеру стало плохо, и омских врачей, которые «немедленно впрыснули противоядие атропин», что также помогло спасти ему жизнь.

Напомним, ранее главный токсиколог Омской области Александр Сабаев причиной состояния Навального стал однозначно не «Новичок», поскольку следов отравления им нет. Более того, по словам медика, при отравлении любым фосфорорганическим соединением блогер «погиб бы в первые часы». Как писал сайт kp.ru, Сабаев уверен, что речь идет о заболевании - метаболической коме, случившейся в результате нарушения обмена веществ.