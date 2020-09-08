Омский токсиколог: Навальный погиб бы в первые часы при отравлении «Новичком» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При отравлении фосфорорганическим соединением шансов выжить у оппозиционера Алексея Навального не было бы никаких, поскольку такое отравление является фатальным. Об этом сообщил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев.

«Если б у пациента было отравление фосфорорганическим соединением, он погиб бы у нас в первые часы. Собственно говоря, к 18-22 часам он бы уже погиб. Это тяжелое отравление, фатальное», - сказал медик

Сабаев пояснил, что у Навального наблюдался холинергический синдром, но он проявлялся мозаично и кратковременно, чего не бывает при фосфорорганических отравлениях. В связи с чем пациенту вводился атропин.

«Мы знали, что фосфорорганического соединения нет, но атропин - это не только антидот при фосфорорганических соединениях, это еще и синдромальный реанимационный препарат, который вводится в определенных ситуациях», - сообщил омский токсиколог.

Как писал сайт kp.ru, омские врачи уверены, что Навальный не был отравлен. По словам Сабаева, речь идет о заболевании метаболической коме, случившейся в результате нарушения обмена веществ.

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Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев пообщался с журналистами и рассказал подробности, как в омской БСМП-1 спасали Алексея Навального. Этот врач принимал пациента и выписывал его на этап транспортировки в аэропорт (подробнее)