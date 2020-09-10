Названа возможная сумма гарантированного дохода для россиян

Названа возможная сумма гарантированного дохода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступил перед коллегами по партии с предложением обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан. В эфире радио "Комсомольская правда" эксперт, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, обсудил эту тему и назвал предполагаемую сумму такой поддержки населения.

По его мнению, базовый или гарантированный доход в первую очередь должен решать какую-то задачу.

- Если мы говорим о том, что мы просто гарантируем всем, независимо от уровня доходов и состояния занятости, прожиточный минимум, тогда эта сумму приблизительно будет равняться 12 тысячам. Понятно, что в год нужно закладывать на каждого сумму не менее 144 тысяч рублей. А когда мы говорим обо всем населении и приблизительно о такой сумме, то это триллионы, - объяснил специалист в эфире радио "КП".

Также он добавил, что эти средства не будут дополнительным плюсом к зарплате граждан - это те доходы, которые поступают от государства, то есть они не связаны с фактом работы человека и количеством получаемых им денег.

- Никуда это не вшивается, это просто, условно говоря, государство вот такую сумму собрало в виде налогов, поступлений от таможенных платежей, акцизов и прочего, суммировало и решило всех нас наградить определенной суммой. Еще раз подчеркну, независимо от статуса, уровня дохода, возраста, пола, места проживания, главное, чтобы ты был гражданин РФ, - подчеркнул Сафонов.