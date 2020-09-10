Эксперты рассказали об угрозе изменения климата для финансовой системы США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большую угрозу для стабильности финансовой системы Соединенных Штатов представляет глобальное изменение климата, последствия которого требуют срочных мер со стороны финансовых регуляторов. Подключиться к принятию мер должно в том числе и Федеральная резервная система, пишет в четверг, 10 сентября, издание Reuters, ссылаясь на отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

Эксперты комиссии считают, что последствия изменения климата уже сказываются на американской экономике: на систему оказывает огромное влияние переход к нулевым выбросам, которые вызывают шок и нарушения нормального функционирования финансовых рынков.

Затраты на переход к «зеленой» экономике растут с каждым днем, а сдвиг в структуре энергопотребления является одной из возможных причин падения стоимости некоторых активов.

Аналитики отметил, что Штатам сейчас очень важно проводить стресс-тесты кредитных организаций, проверяя их устойчивость к последствиям изменения климата. Эксперты также призвали компании раскрывать информацию о вредных выбросах.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, климатические изменения принесут вполне ощутимые убытки для мировой экономики. Ученые подсчитали, что к концу этого века мировая экономика потеряет около семи процентов ВВП. При этом пострадают бюджеты всех государств, даже самых северных.