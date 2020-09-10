Навальный пришел в сознание и вспомнил детали случившегося

Навальный вновь может говорить и смог в деталях вспомнить произошедшее с ним в самолёте Фото: EAST NEWS

Госпитализированный в берлинскую клинику российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в сознание. Он уже может разговаривать и вспомнил детали происходившего до потери сознания в самолете. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает издание Der Spiegel.

Отмечается также, что правоохранители Германии усилили охрану пациента. Число сотрудников полиции у клиники увеличили из-за "риска нового нападения".

- Полиция Берлины хочет предотвратить дальнейшие попытки убийства пациента. Если состояние Навального продолжит улучшаться, то к нему смогут пускать побольше посетителей. Он снова может говорить и помнит подробности происшествия на борту самолета, летевшего в Москву. Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением, - утверждает издание.

При этом сама берлинская полиция пока что не подтвердила информацию об усилении охраны пациента или клиники, сославшись на то, что "не знает, о какой статье идет речь".

Напомним, что врачи больницы «Шарите» вывели Навального из искусственной комы 7 сентября и сообщили, что состояние здоровья пациента значительно улучшилось. Уже тогда он реагировал на речь, хотя сам разговаривать еще не мог.

Как писал сайт kp.ru, сегодня Министерство обороны Германии заявило, что результаты проб, взятых у блогера, уже отправили в Организацию по запрещению химического оружия. Из-за того, что Россия является членом этой организации, ФРГ не видит необходимости направлять доказательства выводов немецких медиков об «отравлении» Навального лично российской стороне.