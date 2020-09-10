Адвокат Марии Колесниковой подала заявление о возбуждении дела против сотрудников КГБ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Людмила Казак, адвокат члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, подала в Следственный комитет Белоруссии заявление на имя председателя СК Ивана Носкевича о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) и КГБ по фактам похищения и угрозы убийства Марии Колесниковой. Об этом сообщили в пресс-службе незарегистрированного кандидата в президенты республики Виктора Бабарико.

В заявлении Колесникова описывает попытку выезда из страны, и рассказывает, что после того как порвала свой паспорт, и исключила таким образом въезд на территорию Украины, ее снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где она находилась до вечера 08 сентября.

По словам члена КС белорусской оппозиции должностными лицами ГУБОПиК и КГБ в отношении нее «совершен ряд уголовно наказуемых деяний, а именно: похищение человека (ст. 182 УК РБ), незаконное лишение свободы (ст. 183 УК РБ), угрозы убийством (ст. 186 УК РБ)».

Напомним, Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Очевидцы сообщали, что неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью связь, и увезли в неизвестном направлении. 9 сентября, стало известно, что оппозиционера задержали Колесниковой по делу о призывах к захвату власти. В этот же день ее и Максима Знака арестовали за призывы к захвату власти. Адвокат сообщила, что запросит экспертизу из-за ушибов на теле Колесниковой