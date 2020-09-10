Дефицит бюджета России в августе составил 296,5 млрд рублей

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Стало известно, что дефицит бюджета РФ в августе 2020 года составил 296,5 млрд руб. В общей сумме за год сформировалась недостача в 1,69 трлн руб. Министерство финансов отмечает, что расходы федерального бюджета по итогам января-июля уже составляли 60,6% от запланированного лимита на 2020 год. При этом доходы этого периода составили только 50,5% от плановых.

Недостающую сумму бюджета покрывают займами. В августе 2020 года министерство продало облигаций на 180 млрд руб, а в сентябре – на 380 млрд руб. В общей сумме с начала года было занято 2,385 трлн руб.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в настоящее время принят проект бюджета на 2021 год и определены прогнозы на период 2021-2023 года. По заверению премьер-министра России Михаила Мишустина, бюджет сформирован с учетом возврата к экономическому росту.