40 тысяч россиян записалась добровольцами на тестирование вакцины «Sputnik V»

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Около 40 тысяч россиян стали добровольцами в тестировании вакцины против коронавируса - «Sputnik V». Об этом сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Он также отметил, что фонд уже договорился о ежегодном производстве 500 млн доз вакцины.

Ранее число добровольцев не превышало 25 тысяч, однако после объявления о начале нового этапа исследования количество поступающих заявок резко увеличилось.

Однако не все кандидаты будут допущены к тестированию. Врачи проверят показатели здоровья каждого и выявят возможные противопоказания для вакцинации. Среди важных факторов специалисты отмечают наличие хронические болезней и аллергических реакций.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в среду стартовала третья фаза исследований вакцины «Sputnik V». Для нее планировалось отобрать 40 тысяч добровольцев. По результатам третьей фазы будет принято решение о регистрации либо отказе в регистрации препарата.