Минюст собирается лишить Пашаева статуса адвоката

Эльман Пашаев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстицией России собирает внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП.

«Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева», - говорится в сообщении на сайт ведомства.

Напомним, ранее вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Геннадий Шаров подтвердил нарушение этики Пашаевым, а также не соблюдение правил профессии.

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин заявил, что адвокат Ефремова нарушил сразу несколько статей Кодекса профессиональной этики, а также разгласил адвокатскую тайну. Все что происходило, по его словам, было «гнусным зрелищем».

Сам адвокат заявил, что защищал актера бесплатно, и удовлетворен своей работой, а по поводу результата, «давным-давно» говорил, что Пресненский суд даст восемь лет