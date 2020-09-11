Лукашенко заявил, что ради "светлого будущего" нельзя разрушать настоящее

Лукашенко заявил, что недопустимо разрушать настоящее ради "светлого будущего" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече научных сотрудников в Национальной академии наук заявил, что ради "светлого будущего" нельзя отрекаться от всего, что было достигнуто республикой за годы независимости.

"Печально, что наших детей тащат на улицы. Они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо и даже необходимо разрушить настоящее. Что можно разделить людей на правильных и неправильных, угробить экономику, в угоду чужим интересам, отречься от всего хорошего, что было сделано за годы независимости", - сказал Лукашенко, передает БелТА.

Глава республики обратился к истории и призвал посмотреть, как живут страны, прошедшие через цветные революции.

"Но вы же понимаете, что жизнь не ролик из интернета. Назад не отмотаешь. Главное, чтобы не было поздно", - добавил он.

Президент отметил, что считает экономический курс, который был избран властями страны, верным.

"Мы правильный избрали курс, и у нас есть школы развития - в сельском хозяйстве, в машиностроении", - сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии подчеркнул, что считает экономическую безопасность приоритетной темой.

"Экономическая безопасность - это главная задача экономики", - заявил Лукашенко.

Ранее президент уже заявлял, что экономика важная часть развития страны. «Не будет экономики, не будет ничего» - утверждал президент.