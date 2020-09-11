Автоэксперт возмутился решением отменить «площадку» во время экзаменов на права

Эксперт раскритиковал решение МВД упразднить "площадку" на экзаменах для автомобилистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель «Движения автомобилистов России» (ДАР) Виктор Похмелкин возмутился решением МВД РФ отменить «площадку» во время экзаменов на права. Теперь таких испытаний не будет, и это, по мнению эксперта, негативно скажется на уровне подготовки автомобилистов.

- Это был совершенно нормальный, естественный и органичный элемент экзамена. Можно проверить конкретные маневры, которые выполняет водитель, - говорит Похмелкин ФАН.

Он уверен, что на городских улицах подобные маневры не отработаешь, хотя бы потому, что не будет времени и возможности.

- А эти элементы необходимы для водителя! Да он может не столкнуться, например, с параллельной парковкой месяц, два или три, а потом она вдруг возникнет, - рассуждает глава ДАР.

Данное решение Похмелкин назвал неправильным и выразил надежду, что «быстро все поймут и вернут обратно».

Ранее сообщалось, что МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права, которые вступят в силу с 1 апреля 2021 года. Правила затронули экзаменационную часть, в частности, исключена «площадка», а практический экзамен будет проводиться только в городе.

Оценивать успехи водителя инспекторы будут по новой системе. Например, за не пристегнутый ремень придется идти на пересдачу, за более мелкие огрехи инспектор начислит штрафные баллы. Важно чтобы их количество не превысило пяти, тогда экзамен считается пройденным, пишет газета "Известия".