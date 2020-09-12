Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 12 сентября 2020 года

Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья Алексея Навального на 12 сентября 2020 года Фото: REUTERS

Состояние здоровья блогера и оппозиционера Алексея Навального, проходящего лечение в берлинской клинике "Шарите", значительно улучшилось. По данным издания Spiegel, он в сознании и уже может говорит. В ближайшее время к нему начнут пускать посетителей.

Сможет ли Навальный припомнить что-нибудь о событиях, предшествовавших его госпитализации, пока неизвестно. Однако ранее немецкая полиция усилила охрану клиники, по версии того же Spiegel - из-за угрозы нападения.

Тем временем сотрудники управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу полностью восстановили хронологию пребывания Навального в Томской области, после которого оппозиционера госпитализировали. Большинство сопровождавших его лиц - Кира Ярмыш, Илья Пахомов, Владлен Лось, Георгий Албуров и Павел Зеленский - ответили на вопросы полицейских. Однако постоянно проживающая в Великобритании Мария Певчих 20 августа уклонилась от дачи показаний, а уже 22 августа вылетела в Германию. Подробнее о загадочной приятельнице оппозиционера - в материале "КП".

Россия продолжает добиваться от ФРГ правовой помощи в деле Навального: речь идет о результатах анализов и исследований, на основании которых в Германии заявили об отравлении оппозиционера. В связи с новостями о его выходе из комы готовится дополнительный запрос.

В свою очередь правительство ФРГ настаивает, что запрос российской стороны удовлетворен: все материалы переданы Организации по запрещению химического оружия. Передавать доказательства напрямую Москве в Германии смысла не видят, заявила представитель немецкого правительства Мартина Фиц.

Впрочем, по данным постпредства России в ОЗХО, что никакие материалы организации до сих пор не переданы:

- В Техсекретариате ОЗХО нам подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября с.г. Германия в Организацию ничего не передавала. Единственное, что поступило из Берлина, это было известное письмо статс-секретаря Министерства иностранных дел М. Бергера от 03.09.20 г.

Напомним, Алексея Навального госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Навального доставили в отделение токсикореанимации Больницы скорой медицинской помощи № 1. Оппозиционер впал в кому. Врачи стабилизировали его состояние и, по настоянию родных, 22 августа Навального транспортировали для продолжения лечения в берлинскую клинику «Шарите».