Предположительно, Навального отравили водой из бутылки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока все обвинения российских спецслужб в отравлении Навального выглядят "игрой в бутылочку". Той самой, из которой он мог пить обычную воду. Именно на бутылке, привезенной из России, спецы Бундесвера, якобы, обнаружили следы яда, которым могли отравить оппозиционера. Российское следствие пока не нашло кадры видео, где бы блогер прикасался к бутылкам в ресторане "Velvet", "Венской кофейне", в томском аэропорту. Везде ему подавали в стаканах и чашках. А пил он из них исключительно вино, алкогольные коктейли или чай.

Остается выяснить, что именно Навальный пил в номере гостиницы "Xander Hotel" и съемной квартире, где проходила его встреча с другими оппозиционерами. Была ли там та самая бутылочка с водой, которую привезла в Германию некая Мария Певчих? Похожую на нее женщину заметили в репортажах иностранных СМИ. Те же вопросы следователи хотели бы задать очнувшемуся пациенту германской клиники - российскому оппозиционеру.

Марина Певчих. Фото: кадр из видео NationNews

Говорят, что молодая особа была близкой подругой Навального: по свидетельствам очевидцев, она жила с ним в одном номере томской гостиницы. А значит, могла предложить своему спутнику все, что угодно. Можно было просто подменить бутылку с водой.

Помнится, одного из лидеров российских либералов Бориса Немцова на Большой Москворецкий мост в роковую для него ночь так же вывела украинская модель Анна Дурацкая (после этого купившая в Киеве 4 квартиры и ставшая Мисс Украина -2018).

Отравленную бутылку могла привезти одна из соратниц Навального Фото: EAST NEWS

Про мисс Певчих известно не больше. В гостиницах она прятала свое лицо под очками и медицинской маской. Свои снимки в соцсетях не публикует, хотя живет в последние годы интересной и активной жизнью. Еще в МГУ (социологический факультет) возглавляла студенческую делегацию России на Молодежном форуме Большой восьмерки в Канаде. В 2010 году, после окончания ВУЗа, переехала жить в Лондон, где окончила местную школу экономики и политических наук.

Мария Певчих - выпускница МГУ. Фото: Кадр видео

Работала помощником у нескольких британских парламентариев и водила дружбу с двумя знаковыми россиянами - Михаилом Ходорковским и Евгением Чичваркиным. Именно с ними Навальный в последнее время конфликтовал (оппозиционеры никак не могли поделить финансирование). Говорят, что Певчих владеет сетью книжных магазинов в Великобритании (обычно такие магазины используют в качестве явочных квартир для агентуры западных шпионов), и апартаментами с видом на Тауэр. А еще активистка Мария увлечена спортом: участвует в соревнованиях по программе спецназа США - "морских котиков". В общем, штучка еще та...

Так может Мария Певчих и привезла для Навального ту самую бутылочку (с ядом?) из Лондона, а после вывезла тару (вещественные доказательства) в Германию - на экспертизу? Вот и свидетели не помнят, чтобы Навальный держал в аэропорту бутылку. Он там пил только чай.

Навальный продолжает лечение в клинике Шарите под охраной германской полиции Фото: EAST NEWS

А может "бутылочка" тут вообще ни при чем. Российские блогеры нашли контакты отца Мария Певчих. Константин Певчих оказался зеленоградским предпринимателем - генеральным директором НИОБИС "Наноинженерия органических и биологических систем" (если верить его странице в Фейсбук, он выпускник Государственного университета в Хейворде, штат Калифорния). Его компания с 2011 года занимается выращиванием вирусов в культурах клеток, необходимых для получения чистого вирусного материала для производства вакцин. В последнее время его компания продвигает на рынок инновационный подход к безболезненной доставке препаратов через кожу SkinPort. Такой современный "шприц" имеет множество тончайших микроигл, которые могут занести под кожу все, что угодно. Да так, что человек этого может не почувствовать ни во сне, ни наяву.

Напомним, 4 сентября представители немецкой клиники "Шарите", куда 22 августа из Омска был доставлен на персональном самолете блогер Алексей Навальный, заявили, что российский гражданин был отравлен веществом "из группы ингибиторов холинэстеразы". Омский Минздрав опроверг эти данные ссылаясь на проведенные ранее исследования омских врачей, которые установили у Навального "нарушение обмена веществ и углеводного баланса". Впрочем, эти опровержения потерялись в информационном потоке под кругами, которые разошлись от камня брошенного канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Она заявила, что в крови российского блогера нашли следы яда группы "Новичок".

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