В ДР Конго при обрушении шахты погибли 50 человек Фото: REUTERS

В восточной части Демократической Республики Конго (ДРК) при обрушении кустарной шахты, на которой добывалось золото, погибли по меньшей мере 50 человек. Они трудились на руднике "Детройт".

Сообщается, что ЧП произошло после сильных проливных дождей. Об этом сообщает агентство Reuters. также известно, что рудник, на котором произошел обвал, принадлежит канадской компании Banro Corporation.

Накануне обрушение шахты произошло на территории Пакистана в округе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва. Сотрудники работали над добычей мрамора. В результате происшествия погибли по меньшей мере 19 рабочих, еще шесть человек получили различные ранения, состояние некоторых пострадавших врачи оценивают как тяжелое. По словам местного заместителя комиссара полиции, общее число жертв обрушения может увеличиться.