Бавария призвала не спешить с санкциями по "Северному потоку - 2"

Премьер Баварии призвал не спешить с решением по "Северному потоку - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что Германии не нужно торопиться с решением вопроса по возможной увязке проекта "Северный поток - 2" с делом Алексея Навального. ФРГ должно принять взвешенное решение, считает Зёдер. Он отметил, что спешка может быть чревата неприятными последствиями.

"Я не стал бы принимать решение сломя голову, - сказал он. - Пока нет ответов от России. Лучше всего, чтобы реакция была общеевропейской", - сказал политик в субботу, по данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он отметил, что во внимание нужно принимать даже самые небольшие факты, только так можно соблюсти баланс и сохранить дружеские отношения между странами.

«Исключительно в гипотетическом смысле "Северный поток - 2" можно остановить, а газовые контракты с Россией пересмотреть, но какие последствия это будет иметь для нашего энергообеспечения и цен?" - сказал он.

Он призвал подумать заинтересованные ранее в проекте страны, где в долгосрочной перспективе они смогут закупать газ.

«Многие страны, которые предлагают нам этот энергоисточник по схожим ценам, имеют такие же демократические дефициты, как и Россия", - сказал премьер Баварии.

Напомним, что газопровод «Северный поток-2» свяжет Россию и Германию через Балтийское море и идет в обход транзитных стран: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских государств. Его протяженность по обеим ниткам составит более 2,5 тысяч км.