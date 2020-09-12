Белорусские оппозиционеры отправились маршем по центру Минска Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусские оппозиционеры в субботу, 12 сентября, отправились маршем по центру Минска. В акции приняли участие несколько сотен человек.

Марш начался сегодня вечером в районе площади Свободы. От нее протестующие направились по проспекту Победителей в сторону Дворца спорта, который располагается недалеко от берега реки Свислочь.

Сторонники оппозиции призвали участвовать в демонстрации женщин. Сотрудники местных правоохранительных органов уже задержали за участие в несанкционированном шествии около 30 протестующих. Кроме того, были по пути следования колонным силовиками была задержана одна из сотрудниц польского телевизионного канала «Белсат», которая вела прямой репортаж с места событий, а также оператор, который снимал сюжет. Как сообщат белорусское «Еврорадио», задержанную журналистку зовут Екатерина Андреева.

Как ранее писал сайт kp.ru, женщин на акцию созвали не случайно – представительницы прекрасного пола в последнее время стали главной движущей силой белорусской «революции». Теперь протестующие местные жительницы придумали против ОМОН новую тактику: накладные животы, имитирующие беременность.