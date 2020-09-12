Минобрнауки заявило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В российских высших учебных заведениях не зафиксировано вспышек коронавирусной инфекции, учебный год начался в штатном режиме. Об этом в субботу, 12 сентября, заявили глава министерства образования и науки России Валерий Фальков в ходе своего выступления на Российской креативной неделе.

- Мы внимательно следим за ситуацией, очагов распространения коронавируса пока что нет. Прирост новых зараженных в вузах у нас в разумных количествах, - отметил министр, отвечая на вопрос агентства ТАСС.

Валерий Фальков отметил, что в настоящее время рано говорить об ужесточении санитарных правил, поскольку с эпидемиологической точки зрения ситуация стабильная, контролируется и не требует введения дополнительных мер безопасности.

Как сообщал сайт kp.ru, с начала этого учебного года студентам и преподавателям вузов нужно будет носить маски на занятиях. Преподавателям можно будет снимать средства индивидуальной защиты только во время чтения лекцией. Кроме того, данное правило не касается творческих вузов.