Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 13 сентября 2020 года

Пока о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального мало что известно Фото: EAST NEWS

Пока о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального мало что известно, но западные страны продолжают давить на Россию и угрожать ей санкциями.

Напомним, все началось утром 20 августа после того, как самолет рейса Томск-Москва совершил вынужденную посадку в Омске из-за того, что политику стало плохо. Навального доставили в реанимацию прямо из аэропорта уже в бессознательном состоянии. Врачи больницы скорой медицинской помощи № 1 оказали блогеру всю необходимую медицинскую помощь и ввели его в искусственную кому.

Состояние Алексея было стабилизировано. Первичные исследования показали, что проблема в нарушении обмена веществ, но близкие пациента настояли на его переводе в берлинскую клинику "Шарите", где лечились многие российские политики и звезды.

22 августа Навального самолетом транспортировали в Германию. Вскоре официальные власти ФРГ заявили, будто россиянин принял яд типа «Новичок», и призвали Москву «ответить» на возникшие вопросы. Дело оппозиционера даже увязали со строительством газопровода "Северный поток-2". Так, например, глава правительства Дании Метте Фредриксен призвала немецких коллег еще раз подумать - а нужен ли им этот проект.

В России же подчеркнули, что не оставят возможные санкции без ответа. В этом журналистов заверил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Тем временем, состояние здоровья Навального продолжает улучшаться. Ранее издание Spiegel сообщило, что блогера вывели из комы - он уже в сознании, реагирует на речь и даже сам может говорить. В ближайшее время пациент сможет принимать посетителей, правда, пока неясно, помнит ли оппозиционер что-то о событиях, которые предшествовали его попаданию в Омскую больницу.

Берлинская полиция на всякий случай усилила охрану клиники, в которой остается Алексей. А российские врачи продолжают добиваться от коллег предоставления хоть какой-то информации о состоянии здоровья гражданина РФ. Результаты проведенных в Германии анализов и исследований помогли бы уточнить причину резкого ухудшения самочувствия Навального.

В ФРГ, однако, уверяют, что уже ответили на просьбу российской стороны - якобы все материалы были переданы Организации по запрещению химического оружия. Отдавать их напрямую России немецкие врачи не собираются. В постпредстве РФ в ОЗХО никаких сведений по делу тоже не видели.