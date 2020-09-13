Крупный пожар в жилом доме в Краснодаре тушат более 100 человек

Крупный пожар в жилом доме в Краснодаре. Фото: Пресс-служба МЧС России
В ночь на воскресенье, 13 сентября, вспыхнул крупный пожар в жилом доме в Краснодаре, огнем охвачена площадь около 800 квадратных метров.
Сейчас спасатели проводят эвакуацию жильцов дома. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.
«Возгорание возникло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома на улице Российская. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров, ему присвоен четвертый номер сложности», - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Как уточнил представитель МЧС, что на мансардном этаже полыхает открытый огонь. Пожар тушат более 100 человек, задействована специальная техника.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о взрыве в двухэтажном жилом доме в селе Вознесенка Хорольского района Приморского края. В результате разрушена квартира на втором этаже, вторая, которая расположена под ней, сильно повреждена. Погиб один человек.