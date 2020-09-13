Площадь пожара в жилом доме в Краснодаре увеличилась до 2500 кв. м

Крупный пожар в жилом доме в Краснодаре. Фото: Пресс-служба МЧС России

Площадь крупного пожара в жилом доме в Краснодаре увеличилась с 800 квадратных метров до 2,5 тысячи, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС, а само Главное управление переведено в режим чрезвычайной ситуации. Открытое горение на мансардном этаже восьмиэтажного дома локализовать пока не удалось.

«ГУ МЧС по Краснодарскому краю приведено в режим «чрезвычайная ситуация». Группировка по тушению пожара увеличивается. Сейчас с ним ведут борьбу 175 человек», - сообщил ТАСС представитель пресс-службы МЧС России.

Из горящего дома были эвакуированы около 300 человек, в здании одной из школ города школы подготовлен пункт временного размещения людей, за ними вскоре пришлют автобусы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, крупный пожар на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома на улице Российская вспыхнул примерно в 02:15 воскресенья, 13 сентября. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия уже через шесть минут, к тому времени огнем была охвачена площадь в 800 квадратных метров. Пожару присвоен четвертый номер сложности.