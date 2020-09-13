Россия отправляет на учения в Белоруссию псковских десантников

Совместные учения «Славянское братство – 2019» Фото: REUTERS

В понедельник, 14 сентября, в Белоруссии начнутся российско-белорусские учения «Славянское братство – 2020», которые продлятся до 25 сентября. Россия отправляет на маневры псковских десантников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что учения будут идти на полигоне «Брестский».

Как писал сайт kp.ru, на учения «Славянское братство – 2020», которые запланированы на 10 - 15 сентября, должны были приехать российские и сербские военные. В Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что в ходе белорусско-российско-сербских учений военные трех стран составят многонациональную тактическую группу и отработают действия по борьбе с терроризмом.

Однако Евросоюз потребовал Белград отказаться от участия в военных учениях, в итоге Министерство обороны Сербии объявило, что отказалось от участия в любых военных учениях на ближайшие полгода, в том числе с НАТО, ОДКБ, Россией, Китаем, США и ЕС.