Британская разведка опасается российской ракеты с бесконечной дальностью Фото: Иван ПРОХОРОВ

Британская военная разведка предупредила, что крылатая ракета от российских разработчиков с находиться в атмосфере в течение нескольких лет и готова в любую минуту нанести неожиданный удар по странам мира. Об этом в воскресенье, 13 сентября, пишет издание The Sunday Telegraph, ссылаясь на слова главы разведки королевства генерал-лейтенанта Джима Хокенхалла.

- Ракета может быть задействована глобально и может позволить нанести удар с неожиданного направления. «Буревестник» способен несколько лет находиться в атмосфере и нанести удар в любую минуту. Благодаря ядерному двигателю у ракеты практически бесконечное время пребывания в ожидании в воздухе, - цитирует газета слова военнослужащего.

Глава разведки Великобритании обратил внимание на российские инвестиции в развитие подводного флота и глубоководных океанических средств, что, по его словам, «создает угрозу проложенным на океанском днем кабелям Интернета и снабжения».

По мнению Хокенхалла, военное руководство России пошло по пути не количественного наращивания вооружений, а более оперативной разработки их новых видов

- Россия в настоящее время представляет наибольшую угрозу европейской безопасности. Кроме того, все большую напористость показывает Китай. Пекин – величайшая угроза мировому порядку, ведь он старается навязать свои правила всем странам с использованием рычагов в экономике и вооруженных сил, - добавил генерал.

Надо отметить, что Россия неоднократно заявляла, что что не представляет угрозу европейской или мировой безопасности, отвергая подобные утверждения как необоснованные.

Накануне американский государственный секретарь Майкл Помпео сравнил «угрозы», якобы исходящие со стороны нашей страны и КНР. По его мнению, Китай значительно опаснее России.